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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лукашенко обсудил с Путиным гибридную войну Запада

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел двухчасовой разговор с российским президентом Владимиром Путиным и обсудил гибридную войну, которую Запад ведет против России и Белоруссии, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Санкции останутся надолго. «Они [США и страны ЕС] уцепились в нас железобетонно. О чем мы сегодня два часа с президентом Путиным говорили. Они уцепились и не отпустят до тех пор, пока, как им кажется, с нами не разберутся», — приводит БелТа слова Лукашенко.

Ранее Путин провел переговоры по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Российский президент предостерег коллегу от затягивания переговоров на Украине с целью «выиграть время».

Путин допустил, что это может привести к появлению дополнительных требований к Киеву с российской стороны. А российские военные выполнят задачи операции на Украине в любом случае, указал он.

После разговора в Елисейском дворце сообщили, что президент России в случае отказа Киева от его условий будет стремиться взять под контроль всю Украину и «худшее еще впереди».

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