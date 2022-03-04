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Падалеки намекнул на появление Эклса в «Уокере»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Сверхъестественное»

Звезда «Сверхъестественного» Дженсен Эклс может присоединиться к своему экранному брату Джареду Падалеки и стать частью сериала «Уокер», который тот продюсирует.

«Уокер» – это ремейк популярного шоу «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски». Первый сезон вышел на экраны в январе 2021 года, второй сезон стартовал в конце октября 2021 года. В центре истории – жизнь и работа техасского рейнджера Корделла Уокера, которого сыграл Падалеки.

Во втором сезоне к съемочной группе присоединился Дженсен Эклс, который до этого 15 лет вместе с Падалеки снимался в сериале «Сверхъестественное», где они играли братьев Винчестеров. После этого Джаред занялся «Уокером», а Эклс работал в третьем сезоне «Пацанов» Эрика Крипке.

В «Уокере» Дженсен работал над 14-м эпизодом, который называется «Больше не плачь», это строчка из знаменитой песни группы «Канзас» – «Carry on my wayward son». Члены съемочной группы рассказали, что на площадке Эклс и Падалеки устроили множество розыгрышей, которыми прославились еще во времена «Сверхъестественного».

Сам Эклс в своих сторис в Instagram публиковал снимки режиссерского кресла, для которого каждый раз Джаред подбирал новые имена из разных проектов друга – Дин Винчестер, Солдатик, Эрик Брэди. А 1 марта, в день рождения Эклса, который тот также провел на площадке, стул украсила надпись «Сын Алана и Донны», а еще розовый бант со словами «С днем рождения, принцесса».

Поклонники актеров воодушевились воссоединением звездного дуэта. Они надеются, что Джеи – так называют парней по одинаковой первой букве их имен, появятся и в одном кадре. Ранее Падалеки обещал, что уговорит Эклса на съемки, и вот на своей странице в Twitter он вновь намекнул на это.

Фото: © https://twitter.com/jarpad

«Нужен ли #Уокеру новый друг?» – написал он, на что получил массу восторженных комментариев от фанатов, которые расценили это однозначно.

«Солнце, Уокеру нужен новый (старый-лучший) друг. В какой роли, неважно, даже самого отъявленного бандита. Вместе вы сможете создать новый видеохит! Не отпускай его!» – заявила одна из поклонниц.

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