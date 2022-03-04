Авербух назвал лучшие пары на «Ледниковом периоде»

Хореограф и постановщик Илья Авербух, занимающийся постановкой номеров на шоу «Ледниковый период», назвал лучшие пары за всю историю проекта.

«Я всегда ухожу от этого вопроса, потому что, наверное, это бы обижало другие пары. Но я думаю, что это Татьяна Навка и Марат Башаров, Чулпан Хаматова и Роман Костомаров, Екатерина Гордеева и Егор Бероев. Эти три пары все помнят, все знают, все их любят», — сказал Авербух «КП-Екатеринбург».

Чулпан Хаматова и Роман Костомаров были участниками первого сезона, где заняли первое место. Гордеева и Бероев победили во втором сезоне, а Навка и Башаров участвовали в третьем сезоне, но не вошли в тройку лучших.

Шоу «Ледниковый период» выходит на Первом канале с 2007 года. Всего было выпущено восемь сезонов. По правилам проекта, пары, состоящие из профессионального фигуриста и знаменитости, соревнуются между собой, оценивают их выступления профессиональное жюри.