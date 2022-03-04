Военнослужащий из Читы погиб на Украине

Военнослужащий из Читы Илья Бульдин погиб в ходе спецоперации на Украине, губернатор Забайкальского края Александр Осипов принес соболезнования близким погибшего, сообщает правительство региона.

«Мы отдаем долг почета и уважения нашему земляку, стрелку Илье Бульдину, отдавшему жизнь за нас с вами и за будущее наших детей при проведении военной спецоперации на Украине. Приносим соболезнования родным и близким, разделяем печаль вашей утраты. Мы с вами», — сказал Осипов.



В четверг губернатор Андрей Травников сообщил о гибели двух военнослужащих из Новосибирской области. Также среди погибших есть и военные из Бурятии, их число не сообщалось.

По закону семьям погибших военнослужащих полагается страховое обеспечение и единовременные пособия, их общая сумма составляет 7 миллионов 421 тысяча рублей. Также будет выплачиваться ежемесячная денежная компенсация каждому члену семьи погибшего.