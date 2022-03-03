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Комитет Госдумы одобрил поправку о 15 годах тюрьмы за военные фейки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект об уголовной ответственности за распространение фейков о действиях ВС РФ.

Документ внесли в Госдуму накануне. Поправки предполагают:

  • за изготовление фейков и их распространения — до трех лет лишения свободы;
  • если деятельность осуществляется с использованием служебного положения, в группе или с использованием интернета — от 5 до 10 лет лишения свободы;
  • если распространитель знает, что информация ложная, и она привела к «общественно опасным последствиям» — до 15 лет лишения свободы.

Владимир Путин 24 февраля объявил военную операцию по «денацификации и демилитаризации» Украины. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пикарев утверждал, что в соцсетях после этого распространился вал «фейковых новостей» о ходе военной операции.

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Топ комментариев

Egorka72

Потому и потери, что без лишних жертв стараются обойтись....Больно.

ponhik78

Да и не стараются в общем то)))

лачинов

Толк то хоть есть от нашего потакания капризам украинской стороны? Что то не слышно чтобы кто то упрекнул...

ponhik78

В интернете одежду с этими буквами уже во всю продают.
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