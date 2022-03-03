Комитет Госдумы одобрил поправку о 15 годах тюрьмы за военные фейки

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил законопроект об уголовной ответственности за распространение фейков о действиях ВС РФ.

Документ внесли в Госдуму накануне. Поправки предполагают:

за изготовление фейков и их распространения — до трех лет лишения свободы;

если деятельность осуществляется с использованием служебного положения, в группе или с использованием интернета — от 5 до 10 лет лишения свободы;

если распространитель знает, что информация ложная, и она привела к «общественно опасным последствиям» — до 15 лет лишения свободы.

Владимир Путин 24 февраля объявил военную операцию по «денацификации и демилитаризации» Украины. Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пикарев утверждал, что в соцсетях после этого распространился вал «фейковых новостей» о ходе военной операции.