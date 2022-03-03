Двое новосибирских военных погибли на Украине

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Военные из Новосибирска и Тогучинского района Новосибирской области погибли во время военной спецоперации, сообщил губернатор региона Андрей Травников.
«С прискорбием и огромным сожалением сообщаю о том, что при исполнении воинского долга, проявив мужество и героизм, погибли двое наших земляков — новосибирец и житель Тогучинского района. Они сложили голову при проведении специальной операции, направленной на защиту мирного населения Донецкой и Луганской республик, для обеспечения национальной безопасности России», — сказал Травников.
Он выразил соболезнование родным и близким погибших. Их семьям будет оказана поддержка.
Также погибли военные из Бурятии. Губернатор региона Алексей Цыденов не уточнил сколько человек из Республики погибли.
Egorka72Потому и потери, что без лишних жертв стараются обойтись....Больно.
ponhik78Да и не стараются в общем то)))
лачиновТолк то хоть есть от нашего потакания капризам украинской стороны? Что то не слышно чтобы кто то упрекнул...
CaRdanОбиженный, ты просто офигел. За заслуги пенися на равне с ЗП средней, хочешь больше, иди работать, судя...