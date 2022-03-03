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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Двое новосибирских военных погибли на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Военные из Новосибирска и Тогучинского района Новосибирской области погибли во время военной спецоперации, сообщил губернатор региона Андрей Травников.

«С прискорбием и огромным сожалением сообщаю о том, что при исполнении воинского долга, проявив мужество и героизм, погибли двое наших земляков — новосибирец и житель Тогучинского района. Они сложили голову при проведении специальной операции, направленной на защиту мирного населения Донецкой и Луганской республик, для обеспечения национальной безопасности России», — сказал Травников.

Он выразил соболезнование родным и близким погибших. Их семьям будет оказана поддержка.

Также погибли военные из Бурятии. Губернатор региона Алексей Цыденов не уточнил сколько человек из Республики погибли.

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Топ комментариев

Egorka72

Потому и потери, что без лишних жертв стараются обойтись....Больно.

ponhik78

Да и не стараются в общем то)))

лачинов

Толк то хоть есть от нашего потакания капризам украинской стороны? Что то не слышно чтобы кто то упрекнул...

CaRdan

Обиженный, ты просто офигел. За заслуги пенися на равне с ЗП средней, хочешь больше, иди работать, судя...
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