Двое новосибирских военных погибли на Украине

Военные из Новосибирска и Тогучинского района Новосибирской области погибли во время военной спецоперации, сообщил губернатор региона Андрей Травников.

«С прискорбием и огромным сожалением сообщаю о том, что при исполнении воинского долга, проявив мужество и героизм, погибли двое наших земляков — новосибирец и житель Тогучинского района. Они сложили голову при проведении специальной операции, направленной на защиту мирного населения Донецкой и Луганской республик, для обеспечения национальной безопасности России», — сказал Травников.

Он выразил соболезнование родным и близким погибших. Их семьям будет оказана поддержка.

Также погибли военные из Бурятии. Губернатор региона Алексей Цыденов не уточнил сколько человек из Республики погибли.