АвтоВАЗ остановит конвейер из-за дефицита электроники

АвтоВАЗ приостановит сборку автомобилей в Тольятти и Ижевске 5 марта, а также с 9 по 11 марта из-за продолжающегося дефицита электронных компонентов, сообщила пресс-служба компании.

Эти четыре рабочих дня объявляются днями простоя с оплатой в размере двух третей от среднемесячного заработка.

Ранее президент АвтоВАЗа Николя Мор заявил, что ситуация с дефицитом электронных компонентов продолжает оставаться сложной для производителя. Президент Bosch в России Штеффен Хоффманн прогнозировал, что нехватка чипов продлится как минимум до конца 2022 года.

Об остановке поставок и производства автомобилей также заявили BMW, Toyota и Ford, придерживают ввоз авто Jaguar Land Rover, General Motors, Volkswagen, Skoda, Porshe, Mazda, Honda, Geely, Chery. Встали российские заводы Hyndai, Stellantis (ранее PSA Peugeot Citroen) и Renault.