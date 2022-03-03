Минпромторг предлагает повысить минимальную планку «налога на роскошь» для легковых автомобилей с 3 миллионов до 10 миллионов рублей, сообщила пресс-служба ведомства.

Проект соответствующих поправок в Налоговый кодекс в ближайшее время будет внесен в правительство. «Эти изменения будут распространяться на автомобили, приобретенные с 1 января 2022 года», — уточнили в министерстве.

Минпромторг вместе с этим разместил перечень автомобилей, чья цена превышает 3 миллиона рублей, указав, что публикация «в сложившихся условиях» носит информационный характер. В документе указаны 145 моделей автомобилей.

Налог на «роскошные» автомобили ввели в 2014 году — для владельцев машин из специального перечня транспортный налог рассчитывается по особому коэффициенту, чем дороже автомобиль, тем выше и дольше применяется коэффициент на транспортный налог. Предусмотрена разбивка по трем категориям: на автомобили стоимостью 3-5 миллионов, 5-10 миллионов и 10-15 миллионов рублей.

За восемь лет, по данным агентства «Автостат», средняя цена автомобиля в России увеличилась более чем на 80%.