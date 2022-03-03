Российская комедия «Хочу замуж» станет главной премьерой в кино

Фильм «Хочу замуж» с Кристиной Асмус и Милошем Биковичем стартует в прокате в четверг, 3 марта. После отмены проката Голливудских релизов, российская комедия станет единственно крупной премьерой уикенда.

Главная героиня комедии «Хочу замуж» — журналистка Люба. У нее прекрасно складывается карьера ведущей и есть богатый жених Роберт. Но однажды она просит у незнакомца дать ей телефон, чтобы позвонить. Судьбоносная встреча меняет размеренную жизнь обоих героев.

Главные роли сыграли Кристина Асмус и Милош Бикович. Жениха героини исполнил Сергей Гилев, известный по сериалу «Чики». Также в фильме участвуют Марина Александрова, Юлия Ауг, Анастасия Уколова, Агния Кузнецова, Надежда Сысоева и другие.

Число премьер в российских кинотеатрах снизилось до российских новинок и низкобюджетных зарубежных картин после того, как крупные киностудии приостановили прокат в России. Среди таких — Sony Pictures Entertainment, Walt Disney Company.