НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Украинская делегация потребовала изменения места переговоров

Источник:
Sibnet.ru
255 0
Фото: Dima Sergiyenko; Please attribute this image as the work of "DiscoverWithDima." / CC BY-SA 4.0

Переговоры Украины с Россией состоятся, но не в Беловежской пуще в Белоруссии, а в другом месте, сообщил представитель украинской делегации Давид Арахамия.

«Информация о переговорах в Беловежской пущи не соответствует действительности. Переговоры действительно будут, но место другое. Все подробности будут позже», — написал Арахамия в Facebook.

Российская делегация уже прибыла в Беловежскую пущу, где, как планировалось ранее, состоится второй раунд переговоров двух стран. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, место для переговоров Россия и Украина выбирали совместно.

Как отмечают украинские СМИ, Киев, возможно, неожиданно встревожили исторические параллели: в Беловежской пуще в 1991 году были подписаны соглашения между Россией, Украиной и Белоруссией о создании Содружества Независимых Государств.

Первый раунд российско-украинских переговоров состоялся 28 февраля в Гомельской обрасти. Встреча продлилась пять часов. Стороны договорились встретиться через несколько дней.

Еще по теме
США закрыли небо для российских самолетов
Делегация России подождет Украину для переговоров
Байден «расшатал» экономику России
Российским гимнастам разрешили выступить вопреки протесту Украины
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
«Авангард» обыграл «Ак Барса» в овертайме
«Сибирь» проиграла «Салавату Юлаеву» в первом матче плей‑офф
Ветер в Новосибирске усилится
Стаю овсянок заметили зимой в иркутском заповеднике впервые за 30 лет
Самое популярное
Минообороны сообщило о потерях российской армии на Украине
Китайские банки присоединились к санкциям против России
Масленица: как и когда празднуем в 2022 году
Кадыров призвал Путина отдать приказ «закончить с нацистами»
Обсуждение (0)
Картина дня
Украинская делегация потребовала изменения места переговоров
Минобороны назвало число убитых и раненых на Украине военных
США закрыли небо для российских самолетов
Российские банки отключили от SWIFT
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

Disobedient

В феврале месяце на тебя постановление вышло. И вообще тебе ли на нее жаловаться сравни с минимальной.

Disobedient

Конечно заслуживаешь лучшего , еще твой обиженный на жизнь кент 69 с гипертрофированным эго . Какую тебе...

muroroa

Чё типа победитель конкурса "Кто слаще лизнёт"?

Disobedient

Тебе персонально пенсию по курсу в гривнах выдадут. Куда тратить будешь?
Sibnet.Ru