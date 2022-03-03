Украинская делегация потребовала изменения места переговоров

Переговоры Украины с Россией состоятся, но не в Беловежской пуще в Белоруссии, а в другом месте, сообщил представитель украинской делегации Давид Арахамия.

«Информация о переговорах в Беловежской пущи не соответствует действительности. Переговоры действительно будут, но место другое. Все подробности будут позже», — написал Арахамия в Facebook.

Российская делегация уже прибыла в Беловежскую пущу, где, как планировалось ранее, состоится второй раунд переговоров двух стран. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, место для переговоров Россия и Украина выбирали совместно.

Как отмечают украинские СМИ, Киев, возможно, неожиданно встревожили исторические параллели: в Беловежской пуще в 1991 году были подписаны соглашения между Россией, Украиной и Белоруссией о создании Содружества Независимых Государств.

Первый раунд российско-украинских переговоров состоялся 28 февраля в Гомельской обрасти. Встреча продлилась пять часов. Стороны договорились встретиться через несколько дней.