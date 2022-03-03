Украинская делегация потребовала изменения места переговоров

Переговоры Украины с Россией состоятся, но не в Беловежской пуще в Белоруссии, а в другом месте, сообщил представитель украинской делегации Давид Арахамия.
«Информация о переговорах в Беловежской пущи не соответствует действительности. Переговоры действительно будут, но место другое. Все подробности будут позже», — написал Арахамия в Facebook.
Российская делегация уже прибыла в Беловежскую пущу, где, как планировалось ранее, состоится второй раунд переговоров двух стран. По словам главы российской делегации Владимира Мединского, место для переговоров Россия и Украина выбирали совместно.
Как отмечают украинские СМИ, Киев, возможно, неожиданно встревожили исторические параллели: в Беловежской пуще в 1991 году были подписаны соглашения между Россией, Украиной и Белоруссией о создании Содружества Независимых Государств.
Первый раунд российско-украинских переговоров состоялся 28 февраля в Гомельской обрасти. Встреча продлилась пять часов. Стороны договорились встретиться через несколько дней.
DisobedientВ феврале месяце на тебя постановление вышло. И вообще тебе ли на нее жаловаться сравни с минимальной.
DisobedientКонечно заслуживаешь лучшего , еще твой обиженный на жизнь кент 69 с гипертрофированным эго . Какую тебе...
muroroaЧё типа победитель конкурса "Кто слаще лизнёт"?
DisobedientТебе персонально пенсию по курсу в гривнах выдадут. Куда тратить будешь?