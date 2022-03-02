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Госдума обсудит лишение свободы до 15 лет за военные фейки

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Поправки об ответственности за производство и распространение заведомо ложной информации о деятельности Вооруженных сил России внесены в Госдуму, сообщил глава комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Создание и распространение фейков предлагается карать уголовным сроком до 3 лет лишения свободы. Если деяние совершено с использованием служебного положения, группой лиц, с использованием интернета — до 10 лет лишения свободы.

Если распространение фейков повлекло общественно опасные последствия, наказание составит до 15 лет лишения свободы.

По словам депутата, в комитете по безопасности в последнее время фиксируют «вал фейковых новостей» о ходе спецоперации на Украине. По его словам, большинство из них создается на Украине, но активно распространяется рядом российских СМИ и пользователями в соцсетях.

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