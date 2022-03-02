Инсайдер предположил, что останется АвтоВАЗу при разрыве с Renault

Линейка АвтоВАЗа может сократиться до двух моделей: Lada Niva Travel и Lada Niva Legend, если концерн Renault присоединится к санкциям против России, сообщает автор паблика «Русский автомобиль» в соцсети «ВКонтакте».

«Поговорил с разными людьми, все сходятся во мнении, что без французов ВАЗ сможет выпускать только "Нивы" (обе). В них меньше всего импортных деталей, да и их можно либо заменить, либо вообще от кое-какой электроники отказаться», — написано в посте.

«Русский автомобиль» объяснил, что поставки для российских заводов Lada организованы таким образом, что Renault выступает буфером между производителями комплектующих и АвтоВАЗом. «Сначала Renault закупает большие объемы у конкретных поставщиков, а затем распределяет детали по всему миру», — заметил инсайдер.

По данным сообщества, вопрос дальнейшего сотрудничества АвтоВАЗа и Renault будет решаться на уровне президента Франции.

Пресс-служба АвтоВАЗа заявила «Мотору», что не комментирует слухи в социальных сетях.

После начала военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины мировые автоконцерны прекращают поставки машин в РФ или приостанавливают их производство здесь. О таких мерах заявили BMW, Ford, Mazda, Honda и другие.