Инсайдер предположил, что останется АвтоВАЗу при разрыве с Renault

Линейка АвтоВАЗа может сократиться до двух моделей: Lada Niva Travel и Lada Niva Legend, если концерн Renault присоединится к санкциям против России, сообщает автор паблика «Русский автомобиль» в соцсети «ВКонтакте».
«Поговорил с разными людьми, все сходятся во мнении, что без французов ВАЗ сможет выпускать только "Нивы" (обе). В них меньше всего импортных деталей, да и их можно либо заменить, либо вообще от кое-какой электроники отказаться», — написано в посте.
«Русский автомобиль» объяснил, что поставки для российских заводов Lada организованы таким образом, что Renault выступает буфером между производителями комплектующих и АвтоВАЗом. «Сначала Renault закупает большие объемы у конкретных поставщиков, а затем распределяет детали по всему миру», — заметил инсайдер.
По данным сообщества, вопрос дальнейшего сотрудничества АвтоВАЗа и Renault будет решаться на уровне президента Франции.
Пресс-служба АвтоВАЗа заявила «Мотору», что не комментирует слухи в социальных сетях.
После начала военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины мировые автоконцерны прекращают поставки машин в РФ или приостанавливают их производство здесь. О таких мерах заявили BMW, Ford, Mazda, Honda и другие.
mosquito__2010Как по Харькову ? Какими мразями надо быть что бы расстреливать свой народ. Это не просто мрази, военные...
ponhik78А с чего ты взял что в по сути прифронтовом районе прикрыт только военный аэродром? И этот Панцирь был...
PRoSpekt"началас заваруха все здоровы стали"Теперь не только ковидные здоровыми станут но и хроник, грыжи язвы...
pepelmetalНужно им газ полностью перекрыть, прекратить поставку всего зерна, титана, алюминия и всего другого