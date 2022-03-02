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Военная операция на Украине
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Инсайдер предположил, что останется АвтоВАЗу при разрыве с Renault

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Линейка АвтоВАЗа может сократиться до двух моделей: Lada Niva Travel и Lada Niva Legend, если концерн Renault присоединится к санкциям против России, сообщает автор паблика «Русский автомобиль» в соцсети «ВКонтакте».

«Поговорил с разными людьми, все сходятся во мнении, что без французов ВАЗ сможет выпускать только "Нивы" (обе). В них меньше всего импортных деталей, да и их можно либо заменить, либо вообще от кое-какой электроники отказаться», — написано в посте.

«Русский автомобиль» объяснил, что поставки для российских заводов Lada организованы таким образом, что Renault выступает буфером между производителями комплектующих и АвтоВАЗом. «Сначала Renault закупает большие объемы у конкретных поставщиков, а затем распределяет детали по всему миру», — заметил инсайдер.

По данным сообщества, вопрос дальнейшего сотрудничества АвтоВАЗа и Renault будет решаться на уровне президента Франции.

Пресс-служба АвтоВАЗа заявила «Мотору», что не комментирует слухи в социальных сетях.

После начала военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины мировые автоконцерны прекращают поставки машин в РФ или приостанавливают их производство здесь. О таких мерах заявили BMW, Ford, Mazda, Honda и другие.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Как по Харькову ? Какими мразями надо быть что бы расстреливать свой народ. Это не просто мрази, военные...

ponhik78

А с чего ты взял что в по сути прифронтовом районе прикрыт только военный аэродром? И этот Панцирь был...

PRoSpekt

"началас заваруха все здоровы стали"Теперь не только ковидные здоровыми станут но и хроник, грыжи язвы...

pepelmetal

Нужно им газ полностью перекрыть, прекратить поставку всего зерна, титана, алюминия и всего другого
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