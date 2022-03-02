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Курс доллара установил новый рекорд

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Курс доллара в среду взлетел на 8,21% — до 110 рублей , свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

Предыдущий рекорд американская валюта установила на торгах 28 февраля, когда достигла отметки в 109,185 рубля. Сегодня утром во время торгов курс доллара снижался до 94 рублей, однако затем последовал разворот.

Рубль слабеет на фоне роста цен на энергоносители. 2 марта цена нефти марки Brent превысила 112 долларов впервые с 2 июля 2014 года. Также растут цены на газ, стоимость апрельского фьючерса в Европе составила 1632 доллара за тысячу кубометров.

Ранее Министерство финансов объявило, что обяжет российских экспортеров продавать 80% валютной выручки на рынке. Таким образом, на российскую биржу будет поступать примерно 470-480 миллиардов долларов ежегодно.

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