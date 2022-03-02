Более 20 человек пойдут под суд за кражи из томского агрохолдинга

Более 20 работников агрохолдинга в Томской области предстанут перед судом за организацию краж с предприятия, сообщила в среду пресс-служба ГУ МВД по региону.

Двое обвиняемых, работавшие в одном из агропромышленных холдингов Томской области, создали две группы, в которые вовлекли в общей сложности 19 сообщников — это были фасовщики, грузчики, рабочие, водители.

Основной целью были кражи мясной продукции. Продукцию вывозили с территории и продавали на сторону. Преступная схема действовала год, сообщники распределяли между собой полученные деньги. Они причинили холдингу ущерб на сумму более полумиллиона рублей.

Материалы уголовного дела направлены в Томский областной суд. На скамью подсудимых отправится 21 обвиняемый.