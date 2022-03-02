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Курс доллара возобновил рост

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Курс доллара после старта торгов в среду вырос на 4,67 рубля — до 105,75, следует из данных Московской биржи.

По сравнению с предыдущим днем торгов, рост составил 4,4%. Курс евро вырос на 5,48 — до 118,18 рубля. При этом в первые минуты торгов курс американской валюты обвалился на 7,14%, до 94 рублей, а евро дешевел на 4,42% — до 107,52 рубля.

Рубль слабеет на фоне роста цен на энергоносители. 2 марта цена нефти марки Brent превысила 112 долларов впервые с 2 июля 2014 года. Также растут цены на газ, стоимость апрельского фьючерса в Европе составила 1632 доллара за тысячу кубометров.

Ранее Министерство финансов объявило, что обяжет российских экспортеров продавать 80% валютной выручки на рынке. Таким образом, на российскую биржу будет поступать примерно 470-480 миллиардов долларов ежегодно.

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