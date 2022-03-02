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АвтоВАЗ остановил поставки машинокомплектов на Украину

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Производство машинокомплектов Lada для нужд Запорожского автомобильного завода остановлено, украинский сайт марки в настоящее время не работает.

«Сейчас на Украину точно ничего не производим», — сообщил «Газете.Ru» один из работников АвтоВАЗа. По словам еще одного источника, проблемы с отгрузками в Запорожье были и ранее в связи с тем, что в Тольятти не хватало комплектующих для собственных нужд.

Украинский сайт Lada сейчас не работает. По состоянию на середину 2021 года, на Украине действовало 39 дилерских центров российской марки (семь из них в Киеве).

Крупноузловая сборка автомобилей Lada на ЗАЗе была налажена в 2020 году после многолетнего перерыва. Благодаря этому компании, входящей в автомобильную группу «Укравто» украинского бизнесмена Тариэла Васадзе, удалось обойти высокие таможенные пошлины на российскую продукцию.

Модельный ряд «АвтоВАЗа» был представлен на украинском рынке четырьмя машинами — седаном Vesta и универсалом Vesta SW Cross, седаном и лифтбеком Granta, хетчбэком XRay.

Также в 2020 году на ЗАЗе была налажена сборка автомобилей Renault, а в феврале 2021 года стартовал выпуск седанов Kia Rio и хетчбэков Kia Rio X. В России эти автомобили производятся на заводе «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» (ХММР) в Санкт-Петербурге.

По данным аналитического агентства «Автостат», в 2021 году на Украине было реализовано 1,9 тысячи автомобилей Lada — в 2,7 раза больше, чем годом ранее. Каждый четвертый из них — Lada Granta.

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Авто #Авторынок #Промзона #Торговля
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