Вышел трейлер фильма «Фантастические твари 3: Тайны Дамблдора»

Студия Warner Bros. представила новый трейлер третей части франшизы «Фантастические твари и где они обитают» на своем официальном YouTube-канал, в прокат релиз должен выйти 14 апреля, но судьба фильма в России пока неизвестна.

Фильм из серии приквелов «Гарри Поттера» покажет противостояние молодого Альбуса Дамблдора и темного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда на фоне событий Второй мировой войны.

Альбуса Дамблдора играет Джуд Лоу, а роль Геллерта Грин-де-Вальда после скандала с Джонни Деппом исполнил датский актер Мадс Миккельсен, которому роль злодея почти родная.

Неизвестно, выйдет ли фильм «Фантастические твари 3: Тайны Дамблдора» в российских кинотеатрах. Студия Warner Bros. 28 февраля объявила о приостановке поставки своих фильмов в Россию из-за ситуации с Украиной. В том числе была отменена премьера «Бэтмена» за два дня до релиза.