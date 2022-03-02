Медведев допустил конфискацию западной собственности в России

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев не исключил национализацию имущества лиц, имеющих регистрацию в США, ЕС и других недружественных юрисдикциях.

Россию пугают арестом денег граждан и компаний за рубежом — «просто всех, без всяких санкций», «сплошняком», «типа назло», приводит ТАСС слова Медведева. Как считает политик, на такое «надо будет отвечать вполне симметрично».

«Арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу. А может, и национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях. Типа США, государств ЕС и ряда подпевающих государств англосаксонского мира, которые примут в этом участие», — считает Медведев.

Он отметил, что «благо опыт богатый и закон есть у нас на эту тему. «Строгий. Так что все интересное только начинается…», — сказал зампред Совбеза РФ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Ряд стран, в том числе западных, в связи с этим объявил о жестких санкциях против России. Были введены финансовые и технологические ограничения. В черные списки попали президент Владимир Путин, глава МИД Сергей Лаврова и другие граждане России.