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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Медведев допустил конфискацию западной собственности в России

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев не исключил национализацию имущества лиц, имеющих регистрацию в США, ЕС и других недружественных юрисдикциях.

Россию пугают арестом денег граждан и компаний за рубежом — «просто всех, без всяких санкций», «сплошняком», «типа назло», приводит ТАСС слова Медведева. Как считает политик, на такое «надо будет отвечать вполне симметрично».

«Арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России по страновому принципу. А может, и национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях. Типа США, государств ЕС и ряда подпевающих государств англосаксонского мира, которые примут в этом участие», — считает Медведев.

Он отметил, что «благо опыт богатый и закон есть у нас на эту тему. «Строгий. Так что все интересное только начинается…», — сказал зампред Совбеза РФ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции.

Ряд стран, в том числе западных, в связи с этим объявил о жестких санкциях против России. Были введены финансовые и технологические ограничения. В черные списки попали президент Владимир Путин, глава МИД Сергей Лаврова и другие граждане России.

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