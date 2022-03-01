Вузы и школы «заминировали» в Новосибирске

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Вузы и школы в Новосибирске получили сообщения о минированиях во вторник, антитеррористическая комиссия проводит проверку.
Сообщения о «минированиях» учреждений образования появились в соцсетях во вторник в первой половине дня. Сообщения поступили, в том числе, в НГУ, НГТУ, НГПУ.
Правоохранительные органы обследуют образовательные организации на предмет обнаружения взрывных устройств и ищут отправителей сообщений, сообщила антитеррористическая комиссия Новосибирской области.
Новосибирцев призвали сохранять спокойствие и «действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений».
Иркут 69Отьездили по Ниццам и Куршавелям... ☺️Пора привыкать к красотам Подмосковья и Кубани.
sib_man9гоп компании в кепках и шортах "договариваться" команды не было , приедут сами договариваться очень...
DisobedientНе одобряешь.Значит хорошие меры нужно применять. Саша это репутация ,ты сам ее себе создал.))))
senikА этим лживым существам и дня хватило бы. Потом долго бы отстирывали портки.