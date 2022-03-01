Вузы и школы «заминировали» в Новосибирске

Вузы и школы в Новосибирске получили сообщения о минированиях во вторник, антитеррористическая комиссия проводит проверку.

Сообщения о «минированиях» учреждений образования появились в соцсетях во вторник в первой половине дня. Сообщения поступили, в том числе, в НГУ, НГТУ, НГПУ.

Правоохранительные органы обследуют образовательные организации на предмет обнаружения взрывных устройств и ищут отправителей сообщений, сообщила антитеррористическая комиссия Новосибирской области.

Новосибирцев призвали сохранять спокойствие и «действовать в соответствии с указаниями компетентных органов и администраций учреждений».