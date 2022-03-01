Нового «Бэтмена» назвали величайшим кино по комиксам всех времен

Мировая премьера «Бэтмена» состоялась во вторник, 1 марта. В сети уже появились отзывы на фильм Мэтта Ривза, но в российский прокат картина не выйдет по решению киностудии Disney.

Первые зрители «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном высоко оценили фильм, похвалив и актерскую, и режиссерскую работу. Многие считают, что «фильм станет одним из величайших кино по комиксам всех времен».

«"Бэтмен" не похож ни на один другой фильм о Бэтмене до него. Сюжет очень реалистичен, даже в большей степени, чем трилогия Нолана о Темном рыцаре. Это скорее детектив, чем фильм о супергероях. Актерский состав очень хороший, Колин Фаррелл и Пол Дано — лучшие звезды фильма», — написалвходящий в ассоциацию Голливудских критиков журналист Скотт Мензель.

«Бэтмен» Мэтта Ривза — новая серия экранизаций комиксов про Бэтмена. Среди наиболее известных экранизаций также серия Тима Бертона и Джоэла Шумахера (1989–1997 годов) и трилогия «Темного рыцаря» Кристофера Нолана.

Во вторник киностудии Disney и Sony заявили, что приостанавливают прокатфильмов в России. В число картин, которые не выйдут в кинотеатрах — «Бэтмен», премьера которого была запланирована на 2 марта, «Морбиус» (24 марта), «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия».