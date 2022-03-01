Новосибирца задержали за убийство беременной

Беременная женщина погибла в Татарске Новосибирской области, за убийство задержан ее сожитель.
Как сообщило во вторник СУ СКР по Новосибирской области, в конце прошлой недели компания местных жителей выпивала в доме по улице 30 лет ВЛКСМ в Татарске.
Двое сожителей поссорились, во время конфликта 50-летний подозреваемый зарезал 34-летнюю женщину, которая была беременна. Она погибла на месте.
Очевидцы сообщили об убийстве правоохранителям. Подозреваемого задержали на месте и арестовали. За убийство беременной ему грозит срок вплоть до пожизненного.
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IDE7Для понимания того, что происходит в современном мире предлагаю прочитать и осмыслить такую книгу : «Убийство...
sib_man9гоп компании в кепках и шортах "договариваться" команды не было , приедут сами договариваться очень...
DisobedientНе одобряешь.Значит хорошие меры нужно применять. Саша это репутация ,ты сам ее себе создал.))))