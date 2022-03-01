Сбербанк повысил ставки по ипотеке до 18,6%

Сбербанк с 1 марта повышает ставки по ипотеке на готовое и строящееся жилье на 7,5 процентных пункта, сообщает пресс-служба кредитной организации.

«С 1 марта Сбербанк адаптировал к рыночным условиям ставки по розничным кредитам в связи с повышением ключевой ставки ЦБ. Ипотечная ставка на строящееся и готовое жилье составит от 18,6%. Ставки в рамках программ господдержки остаются в рамках текущего уровня», — говорится в сообщении.

По уже выданным потребительским и ипотечным кредитам никаких изменений вводиться не будет, уточнили в Сбербанке.

В банке отметили, что клиенты Сбербанка могут снизить ставку по ипотеке при электронной регистрации сделки, первоначальном взносе от 20%, а также подтверждении дохода или его части выпиской из Пенсионного фонда России.

Банк России в понедельник, 28 февраля экстренно поднял ключевую ставку до 20%. Решение вызвано кардинальным изменением внешних условий — введением западных санкций после начала российской военной операции на Украине.