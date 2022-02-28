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Путин ввел особые экономические меры

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями западных государств и международных организаций, документ опубликован на сайте Кремля.

Российские резиденты с 1 марта 2022 года не смогут зачислять иностранную валюту на свои счета и вклады в зарубежных банках и брокерах. Запрет затронет переводы не только на свой счет, но и вывод денег без открытия счета, если для него используются иностранные поставщики услуг.

Указ также запрещает кредитование российскими резидентами иностранцев, если оно происходит в иностранной валюте. Кроме этого, экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки, которую зачислили после 1 января. Порядок продажи установит Центробанк.

Публичные акционерные общества до конца 2022 года смогут обратно выкупать акции при наличии определенных условий. После этого они обязаны представить Центробанку документы, подтверждающие соблюдение этих условий.

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