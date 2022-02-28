Джейсон Момоа и Лиза Боне сошлись после разрыва

Актер Джейсон Момоа, известный по «Аквамену» и «Игре престолов», объявил о разводе с 54-летней актрисой Лиза Боне в январе, но спустя месяц пара воссоединилась.

«Джейсон вернулся к Лизе около двух недель назад, и они снова вместе. «Они решили дать отношениям шанс вместо того, чтобы просто сдаться, потому что они так много вложили друг в друга», — сказал близкий друг пары изданию Hollywood Life.

О разрыве отношений пара сообщила в середине января. Мамоа написал в Instagram, что любовь в их отношениях стала заканчиваться.

Джейсон Момоа и Лиза Боне познакомились в 2005 году, но оформили отношения только в 2017 году. Разница в возрасте у пары — 12 лет. Боне старше своего супруга, ей 54 года. До этого она была замужем за музыкантом Ленни Кравицем и родила от него дочь, известную сейчас актрису Зои Кравиц.