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Джейсон Момоа и Лиза Боне сошлись после разрыва

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © prideofgypsies, instagram.com/prideofgypsies

Актер Джейсон Момоа, известный по «Аквамену» и «Игре престолов», объявил о разводе с 54-летней актрисой Лиза Боне в январе, но спустя месяц пара воссоединилась.

«Джейсон вернулся к Лизе около двух недель назад, и они снова вместе. «Они решили дать отношениям шанс вместо того, чтобы просто сдаться, потому что они так много вложили друг в друга», — сказал близкий друг пары изданию Hollywood Life.

О разрыве отношений пара сообщила в середине января. Мамоа написал в Instagram, что любовь в их отношениях стала заканчиваться.

Джейсон Момоа и Лиза Боне познакомились в 2005 году, но оформили отношения только в 2017 году. Разница в возрасте у пары — 12 лет. Боне старше своего супруга, ей 54 года. До этого она была замужем за музыкантом Ленни Кравицем и родила от него дочь, известную сейчас актрису Зои Кравиц.


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Топ комментариев

frenchman

Ты хочешь сказать что на дворе сейчас 1997 год!?

fydor55

При коммунистах за такие выходки они бы в лучшем случае уже на лесоповале были.

ForYouTube

Вообще давно пора прикрыть этот днс за его манипуляции с ценами, тут война идёт, а они ещё цены подымают....

frenchman

Какие потери? Опять что-то на TIK-TOK пересмотрел!?
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