Сирены завоют в Новосибирской области

Проверка систем оповещения пройдет в Новосибирской области в среду, 2 марта, власти региона призвали население не пугаться.

Сирены включат в среду в 10.40 по местному времени «в соответствии с планом основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства региона.

Также в это время прервутся программы телерадиоканалов и станций, их заменят сигналы гражданской обороны.

«Жителям рекомендовано соблюдать спокойствие и заниматься своими повседневными делами», — говорится в сообщении.