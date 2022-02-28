НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Сирены завоют в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
345 1
Фото: © МЧС РФ

Проверка систем оповещения пройдет в Новосибирской области в среду, 2 марта, власти региона призвали население не пугаться.

Сирены включат в среду в 10.40 по местному времени «в соответствии с планом основных мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах», сообщила в понедельник пресс-служба губернатора и правительства региона.

Также в это время прервутся программы телерадиоканалов и станций, их заменят сигналы гражданской обороны.

«Жителям рекомендовано соблюдать спокойствие и заниматься своими повседневными делами», — говорится в сообщении.

Еще по теме
Центр Новосибирска оцепили после стихийного митинга. ФОТО
Суд заберет жилье дочери арестованного экс-главы омской полиции
Исправительный центр для осужденных построят в Томской области
Проверка началась в томской полиции из-за матерящегося сотрудника
смотреть все
Оборона #Силовые структуры
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Ракета «Ангара» пройдет испытания перед отправкой на космодром
Новосибирские власти рассказали о повышении цены на гречку
Сирены завоют в Новосибирской области
Травников озвучил судьбу ЛДС в случае отмены МЧМ по хоккею
Самое популярное
СМИ сообщают о взрывах и пожарах в украинских городах
Масленица: как и когда празднуем в 2022 году
Импортеры прекращают поставки автомобилей в Россию
Рассуждения Сергея Бодрова о войне заполнили соцсети
Обсуждение (1)
Картина дня
Минообороны сообщило о потерях российской армии на Украине
Кадыров призвал Путина отдать приказ «закончить с нацистами»
Началась длинная рабочая неделя
Путин перевел силы ядерного сдерживания в особый режим
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Самое обсуждаемое
74
Российская армия получила приказ наступать во всех направлениях
69
Минобороны РФ заявило об ударах по военным объектам Украины
52
Путин предложил украинским военным взять власть
50
Путин перевел силы ядерного сдерживания в особый режим
49
Минобороны назвало трофеи и уничтоженное украинское оружие
Sibnet.Ru