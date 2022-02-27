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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин перевел силы ядерного сдерживания в особый режим

Источник:
ТАСС
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Фото: Alexey Kitayev (Алексей Китаев) / CC BY 4.0

Владимир Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства в ответ на агрессивные высказывания на Западе.

«Высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают и агрессивные высказывания в адрес нашей страны, поэтому приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба [ВС РФ] перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства», — приводит ТАСС заявление Путина.

«Есть!», — ответили Шойгу и Герасимов.

Обращаясь к главе Минобороны и начальнику Генштаба, Путин подчеркнул, что западные страны также предпринимают недружественные действия в отношении России в экономической сфере. «Я имею в виду нелегитимные санкции, о которых все хорошо знают», — отметил он.

Встреча состоялась на фоне специальной военной операции России на Украине. Москва начала ее в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.

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Политика #Мир #Военная политика #Оружие #Армия
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