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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Делегация России прибыла в Белоруссию для переговоров с Украиной

Источник:
ТАСС
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Фото: Björn Strey / CC BY-SA 2.0

Российская делегация прибыла в Белоруссию для переговоров с украинской стороной, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Украинский президент Владимир Зеленский пока отказывается.

«В соответствии с достигнутой договоренностью российская делегация, состоящая из представителей МИД, Минобороны и других ведомств, включая администрацию президента, прибыла в Белоруссию для переговоров с украинцами», — цитирует ТАСС Пескова. «Будем готовы начать эти переговоры в Гомеле», — уточнил Песков.

Киев не согласен на переговоры с Москвой не территории Белорусии, для обсуждения сложившейся ситуации украинская сторона настаивает на выборе других площадок, заявил Зеленский

«Варшава, Стамбул, Баку — эти города мы предложили России для ведения переговоров, да и любой другой город, откуда не летят ракеты в Украину», — заявил Зеленский.

Специальная военная операция России с целью демилитаризации и денацификации Украины продолжается с 24 февраля. В пятницу движение войск было приостановлено в ожидании возможных переговоров но из-за отказа Киева принять в них участие возобновилось в субботу.

Тема: Военная операция на Украине
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