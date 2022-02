Диетолог рассказала о способе приготовления кофе, замедляющем старение

Кофе способен замедлить процессы старения, но если пить его без сахара, сиропов и жирных сливок, рассказала диетолог Триста Бест изданию Eat This, Not That!

По словам Бест, кофе ускоряет обмен веществ, снижает риск сердечных заболеваний и диабета и даже позволяет замедлить процесс старения, но этими свойствами обладает только правильно приготовленный напиток.

Специалист рекомендовала не добавлять в кофе молоко и жирные сливки, потому что они могут вызывать воспаление из-за аллергий, непереносимости или аутоиммунных заболеваний. Также не очень полезны сахар и сиропы, их диетолог посоветовала заменить медом или корицей.

Кроме того, важно следить за объемом порции напитка, добавила Бест. Кофе с молоком и сиропом по калорийности может сравниться с полноценным блюдом.