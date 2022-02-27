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Посольство Китая назвала США главной угрозой миру

Источник:
Sibnet.ru
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Посольство Китая в России назвало США настоящей угрозой миру, такой пост опубликован в аккаунте диппредставительства в Twitter.

«Никогда не забывайте, кто представляет настоящую угрозу миру», — говорится в сообщении. Так дипмиссия прокомментировала твит представителя информационного департамента МИД Китая с подписью «Список бомбардировок США: мировой тур демократии».

В твите представлен перечень американских военных операций за рубежом — от Корейской войны до конфликта в Сирии. В списке 33 страны, подвергнувшихся нападению США — они представляют примерно треть населения планеты.

Ранее постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь., заявил, что Пекин выступает за общую концепцию безопасности. «На фоне пяти волн расширения НАТО резонным чаяниям России в сфере безопасности должно быть уделено внимание, и они должны быть соответствующим образом удовлетворены», — заявил он.

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