Россия из-за санкций лишится гражданских самолетов

Введенные Евросоюзом санкции лишат российские авиакомпании половины парка гражданских самолетов. Накануне ЕС запретил поставлять или отдавать в лизинг любую авиатехнику российским компаниям.

Арендованные самолеты должны вернуть европейским лизингодателям в течение месяца. Запрещено также обслуживать и ремонтировать уже проданные воздушные судна, вводится запрет на продажу запчастей.

Аналитики отмечают, что такие меры могут вызвать временный «паралич гражданской авиации России», пишет «Коммерсантъ». Фактически, санкции означают уход из России или невозможность полноценной эксплуатации всех самолетов Airbus.

Ожидается, что США примут аналогичные меры в отношении самолетов Boeing. Совокупно эти санкции могут за месяц сократить парк российских авиакомпаний более чем в два раза, отмечают специалисты.

По данным агентства Cirium, в лизинге у международных компаний находится более половины всего российского авиационного флота. Авиакомпании РФ эксплуатируют 980 пассажирских лайнеров, 777 из них — в лизинге.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что 75% коммерческого флота России произведено в ЕС, США и Канаде. По ее словам, ограничительные меры приведут к деградации ключевого сектора российской экономики.