Вышла игра Elden Ring

Состоялся релиз игры Elden Ring, согласно статистике портала SteamDB, новинка стала самой популярной на платформе Steam в день выхода, в первые часы в нее играли более 764 тысяч человек.

Критики высоко оценили Elden Ring — по их мнению, это одна из лучших игр в жанре Soulslike. Средняя оценка версии для PlayStation 5 на агрегаторе Metacritic составляет 97 баллов из 100. Версии игры для ПК и консолей Xbox получили 95 баллов из 100.

Рецензенты отмечают детализированный открытый мир, интригующий сюжет, крутой визуальный ряд и глубокую ролевую систему. Многие посчитали, что Elden Ring является главным претендентом на звание «Игра года».

Действие Elden Ring разворачивается в фэнтезийном мире под названием Междуземье. В его создании участвовал писатель Джордж Мартин, автор «Песни льда и огня». Игроку предстоит обрести силу загадочного Кольца, чтобы бросить вызов полубогам.