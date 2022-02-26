НАВЕРХ
#ММО #Экшены #RPG #Консоли #Аркады #Гонки

Вышла игра Elden Ring

Источник:
Sibnet.ru
122 0
Фото: © Steam

Состоялся релиз игры Elden Ring, согласно статистике портала SteamDB, новинка стала самой популярной на платформе Steam в день выхода, в первые часы в нее играли более 764 тысяч человек.

Критики высоко оценили Elden Ring — по их мнению, это одна из лучших игр в жанре Soulslike. Средняя оценка версии для PlayStation 5 на агрегаторе Metacritic составляет 97 баллов из 100. Версии игры для ПК и консолей Xbox получили 95 баллов из 100.

Рецензенты отмечают детализированный открытый мир, интригующий сюжет, крутой визуальный ряд и глубокую ролевую систему. Многие посчитали, что Elden Ring является главным претендентом на звание «Игра года».

Действие Elden Ring разворачивается в фэнтезийном мире под названием Междуземье. В его создании участвовал писатель Джордж Мартин, автор «Песни льда и огня». Игроку предстоит обрести силу загадочного Кольца, чтобы бросить вызов полубогам.

Еще по теме
Трейлер Elden Ring раскрыл новых боссов игры
Вышла игра Horizon Forbidden West
Вышла новая часть стратегии Total War: Warhammer
Cyberpunk 2077 получил огромное обновление
смотреть все
Игры #Экшены
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Центр Новосибирска оцепили после стихийного митинга. ФОТО
Еноты проснулись в Новосибирском зоопарке. ВИДЕО
Новосибирцы брали в кредит 14-летние автомобили
Примета февраля: теплый конец зимы — к холодной весне
Самое популярное
СМИ сообщают о взрывах и пожарах в украинских городах
Зеленский надеется удержать Донбасс миром
Импортеры прекращают поставки автомобилей в Россию
Минобороны РФ заявило об ударах по военным объектам Украины
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

mosquito__2010

Да да имеет. В понедельник вступит.

gluhoykrot

Да, ЛАДНО! Сколько вам лет? Грозный, получил независимость и оброс бандитами. Это суть.А теперь! 1) Наши...

лачинов

Конечно, и остальные государства, граничащие с Россией тоже. Ну а она имеет право после окружения сдаться...

AlexEvil

Я что то не пойму..Ты говоришь о том что ты русский, а на деле газуешь за бандеровцев !!! В то время...
Sibnet.Ru