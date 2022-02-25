Первый канал отменил развлекательные программы

Телепрограмма Первого канала в ближайшие дни, развлекательные программы временно уберут из эфира, сообщила в пятницу пресс-служба Первого канала.

«В текущей ситуации Первый канал считает необходимым уделить в эфире большее внимание программам общественно-политической направленности. В связи с этим сетка ближайших дней будет меняться», — говорится в сообщении.

В пятницу программа «Время покажет» продлена до 19.30 (вместо эфира «Человека и закона»), затем выйдет «Большая игра», которая заменит «Поле чудес».

Вторую часть «Большой игры» зрители увидят сразу после выпуска «Голос. Дети» (вместо программы «Вечерний Ургант»).

В выходные вместо регулярных программ («Кто хочет стать миллионером?», «Точь-в-точь, «Сегодня вечером», «Две звезды. Отцы и дети», КВН) также выйдут программы, посвященные актуальной повестке. Возможны и другие изменения, уточнила пресс-служба Первого канала.