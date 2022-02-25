Первый канал отменил развлекательные программы

Телепрограмма Первого канала в ближайшие дни, развлекательные программы временно уберут из эфира, сообщила в пятницу пресс-служба Первого канала.
«В текущей ситуации Первый канал считает необходимым уделить в эфире большее внимание программам общественно-политической направленности. В связи с этим сетка ближайших дней будет меняться», — говорится в сообщении.
В пятницу программа «Время покажет» продлена до 19.30 (вместо эфира «Человека и закона»), затем выйдет «Большая игра», которая заменит «Поле чудес».
Вторую часть «Большой игры» зрители увидят сразу после выпуска «Голос. Дети» (вместо программы «Вечерний Ургант»).
В выходные вместо регулярных программ («Кто хочет стать миллионером?», «Точь-в-точь, «Сегодня вечером», «Две звезды. Отцы и дети», КВН) также выйдут программы, посвященные актуальной повестке. Возможны и другие изменения, уточнила пресс-служба Первого канала.
mosquito__2010Да да имеет. В понедельник вступит.
gluhoykrotДа, ЛАДНО! Сколько вам лет? Грозный, получил независимость и оброс бандитами. Это суть.А теперь! 1) Наши...
лачиновКонечно, и остальные государства, граничащие с Россией тоже. Ну а она имеет право после окружения сдаться...
AlexEvilЯ что то не пойму..Ты говоришь о том что ты русский, а на деле газуешь за бандеровцев !!! В то время...