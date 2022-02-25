НАВЕРХ
Актуальная тема
Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин предложил украинским военным взять власть

Источник:
Sibnet.ru
448 13
Фото: © пресс-служба президента Украины

Президент России Владимир Путин призвал украинских военнослужащих брать власть в свои руки. Обращение прозвучало на срочном совещании с Советом безопасности России.

«Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита, берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», — сказал он.

По его словам, националистические элементы, внедренные в состав регулярных украинских частей, не только подстрекают их к оказанию вооруженного сопротивления, но также играют роль заградительных отрядов.

Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе 24 февраля. Российский лидер призвал украинских военных сложить оружие и «идти домой», а также пообещал, что они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий.

Тема: Военная операция на Украине
МОК выступил за отмену всех соревнований в России
Евросоюз введет санкции против Путина и Лаврова
Центр Новосибирска оцепили после стихийного митинга. ФОТО
ЕС согласовал «самые жесткие в истории» санкции против России
смотреть все
Политика #Россия #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Центр Новосибирска оцепили после стихийного митинга. ФОТО
Еноты проснулись в Новосибирском зоопарке. ВИДЕО
Новосибирцы брали в кредит 14-летние автомобили
Примета февраля: теплый конец зимы — к холодной весне
Самое популярное
СМИ сообщают о взрывах и пожарах в украинских городах
Зеленский надеется удержать Донбасс миром
Импортеры прекращают поставки автомобилей в Россию
Минобороны РФ заявило об ударах по военным объектам Украины
Обсуждение (13)
О самом главном
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Кого любят мужчины: секреты очарования по Зодиаку
Панический вирус: как избавиться от страха войны?
Что означают родинки: приметы и поверья
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Все статьи
Мультимедиа
Военная мощь России и Украины. ИНФОГРАФИКА
Какие перелетные птицы зимуют в Новосибирске. ФОТО
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Тело мужчины: где заснули эрогенные зоны
Топ комментариев

mosquito__2010

Да да имеет. В понедельник вступит.

лачинов

Конечно, и остальные государства, граничащие с Россией тоже. Ну а она имеет право после окружения сдаться...

gluhoykrot

Да, ЛАДНО! Сколько вам лет? Грозный, получил независимость и оброс бандитами. Это суть.А теперь! 1) Наши...

AlexEvil

Я что то не пойму..Ты говоришь о том что ты русский, а на деле газуешь за бандеровцев !!! В то время...
Sibnet.Ru