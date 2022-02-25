Путин предложил украинским военным взять власть

Президент России Владимир Путин призвал украинских военнослужащих брать власть в свои руки. Обращение прозвучало на срочном совещании с Советом безопасности России.

«Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, жен и стариков в качестве живого щита, берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ», — сказал он.

По его словам, националистические элементы, внедренные в состав регулярных украинских частей, не только подстрекают их к оказанию вооруженного сопротивления, но также играют роль заградительных отрядов.

Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе 24 февраля. Российский лидер призвал украинских военных сложить оружие и «идти домой», а также пообещал, что они смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий.