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Путин подписал закон об индексации военных пенсий

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6% с 1 января 2022 года, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц, в том числе служивших в органах внутренних дел, Росгвардии, МЧС и других силовых структурах будут дополнительно проиндексированы выше уровня инфляции прошлого года.

До этого в бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов уже было заложено повышение денежного довольствия военнослужащих и приравненных к ним лиц на 4%. Законопроект затронет более 2,6 миллиона человек.

В финансово-экономическом обосновании к проекту указывается, что дополнительные расходы в 2022-2024 годах составят 154,3 миллиарда рублей: в 2022 году — 63,4 миллиарда, в 2023 году — 42,5 миллиарда и в 2024 году — 48,4 миллиарда рублей.

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