Нулевая температура ожидается в выходные в Забайкалье

Температура воздуха составит ноль градусов днем в субботу в Забайкальском крае, по ночам будет гораздо холоднее до 20 градусов мороза, сообщает Забайкальский Гидромецентр.

В субботу будет преимущественно без осадков. Ветер северо-западный будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду, днем ожидаются порывы до 14 метров в секунду.

Температура ночью составит 20-25 градусов мороза, местами 11-16 градусов мороза, по северной половине края морозы ударят до 35 градусов. Днем будет гораздо теплее до 5-10 градусов мороза, местами до ноля градусов, по восточной половине края 10-15 градусов мороза.

В воскресенье пройдет небольшой снег. Температура ночью составит 13-18 градусов мороза, местами до 22-27 градусов, по северным районам до 33 градусов мороза. Днем ожидается 1-6 градусов мороза, при облачности до 7-12 градусов, по северным районам местами 12-17 градусов.