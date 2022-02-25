Самолет Ан-26 разбился в Воронежской области

Самолет Ан-26 Воздушно-космических сил России потерпел крушение в Воронежской области, экипаж погиб, сообщили журналистам в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

«24 февраля в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолет Ан-26 ВКС России. Экипаж погиб. На земле разрушений нет», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, причиной аварии стал отказ техники, уточнили в пресс-службе.

Ан-26 — советский, позднее российский многоцелевой транспортный самолет. Разработан в 1960-х годах на базе транспортной модификации пассажирского самолета Ан-24.