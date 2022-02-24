Температура в Новосибирске поднимется до плюсовой

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Потепление до плюс 1 градуса придет в Новосибирск в пятницу, сообщил в четверг пресс-центр мэрии со ссылкой на Западно-Сибирский Гидрометцентр.
По данным синоптиков, с пятницы в дневные часы ожидается значительное повышение температуры воздуха — до плюс 1 градуса. В пятницу и субботу пройдут осадки в виде мокрого снега.
Скорость ветра в порывах в пятницу будет достигать 12 метров в секунду. На дорогах ожидается гололедица.
В ночь на субботу будет 4-6 градусов ниже нуля, днем — минус 1-3 градусов. В ночь на воскресенье вновь похолодает до 11-13 градусов мороза, днем будет 5-7 градусов ниже нуля, осадков не ожидается.
paramedicА предыдущие восемь лет чего молчали?
aquatic.marlboroСогласен.Ну допустим прекратили войну по просьбе всего мира и что? Опять Украина начнёт долбить по мирным...
frenchmanПотому что деньги зарабатывали и чихать они хотели что Донбассу плохо! А да, блогеров в первую очередь...
frenchmanМакаревич то русофоб, что он фото песню поёт или просит прощения?