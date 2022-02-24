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Температура в Новосибирске поднимется до плюсовой

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Потепление до плюс 1 градуса придет в Новосибирск в пятницу, сообщил в четверг пресс-центр мэрии со ссылкой на Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По данным синоптиков, с пятницы в дневные часы ожидается значительное повышение температуры воздуха — до плюс 1 градуса. В пятницу и субботу пройдут осадки в виде мокрого снега.

Скорость ветра в порывах в пятницу будет достигать 12 метров в секунду. На дорогах ожидается гололедица.

В ночь на субботу будет 4-6 градусов ниже нуля, днем — минус 1-3 градусов. В ночь на воскресенье вновь похолодает до 11-13 градусов мороза, днем будет 5-7 градусов ниже нуля, осадков не ожидается.

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paramedic

А предыдущие восемь лет чего молчали?

aquatic.marlboro

Согласен.Ну допустим прекратили войну по просьбе всего мира и что? Опять Украина начнёт долбить по мирным...

frenchman

Потому что деньги зарабатывали и чихать они хотели что Донбассу плохо! А да, блогеров в первую очередь...

frenchman

Макаревич то русофоб, что он фото песню поёт или просит прощения?
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