Температура в Новосибирске поднимется до плюсовой

Потепление до плюс 1 градуса придет в Новосибирск в пятницу, сообщил в четверг пресс-центр мэрии со ссылкой на Западно-Сибирский Гидрометцентр.

По данным синоптиков, с пятницы в дневные часы ожидается значительное повышение температуры воздуха — до плюс 1 градуса. В пятницу и субботу пройдут осадки в виде мокрого снега.

Скорость ветра в порывах в пятницу будет достигать 12 метров в секунду. На дорогах ожидается гололедица.

В ночь на субботу будет 4-6 градусов ниже нуля, днем — минус 1-3 градусов. В ночь на воскресенье вновь похолодает до 11-13 градусов мороза, днем будет 5-7 градусов ниже нуля, осадков не ожидается.