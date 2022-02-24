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Кинологи спасли исчезающую породу эвенкийской аборигенной лайки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба «Восточно-Сибирской нефтегазовой компании»

Кинологи восстановили породу эвенкийской аборигенной лайки, находящейся на грани исчезновения, сообщает пресс-служба «Восточно-Сибирской нефтегазовой компании» (входит в «НК «Роснефть»).

Селекционерам за три года на озере Оморо в Эвенкийском районе Красноярска края удалось установить исторический генотип и получить первое потомство из четырех щенков, которые полностью соответствуют стандарту уникальной породы.

Для питомцев возвели специальные вольеры, завезли корм и необходимые материалы для содержания и формирования поголовья чистокровной эвенкийской лайки. Возродить породу удалось благодаря методике заслуженного сибирского кинолога Бориса Корнейчука, предлагавшего скрещивать собак из удаленных поселков.

Кинологи организовали пять экспедиций в стойбища оленеводов Суринды и других поселений, где были установлены особи с характерными признаками эвенкийской лайки. Удалось получить первое за много лет потомство, полностью отвечающее стандарту эвенкийской аборигенной лайки, утвержденному Федерацией охотничьего собаководства России.

Это одна из немногих пород, способных отразить атаку медведя, защищая человека и молодое поголовье домашнего оленя. Окрас эвенкийской лайки преимущественно белый с пятнами, поскольку такая масть отличает собаку от волка и не пугает домашних оленей.

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