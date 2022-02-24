«Скорая» попала в смертельное ДТП в Омске

Автомобиль скорой помощи в Омске столкнулся с иномаркой в среду, один человек погиб и двое пострадали, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Омской области.

Авария произошла на Красноярском тракте в среду ночью. 19-летний водитель Toyota Corolla ехал со стороны проспекта Губкина в направлении села Красноярка. В районе строения № 155 он выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем скорой помощи под управлением 35-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель иномарки погиб на месте. Женщина, которую перевозили медики, попала в больницу, также пострадала фельдшер.

Полиция проводит проверку, в рамках которой установит обстоятельства и причины смертельной аварии.