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Конфликт в Донбассе
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Байден возложил на Путина ответственность за смерти на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Президент России Владимир Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания, заявил президент США Джо Байден в специальном обращении, его текст опубликован на сайте Белого дома.

Путин утром в четверг объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Краматорске, Одессе, Харькове и Бердянске.

«Весь мир молится за народ Украины, который страдает от неспровоцированного и неоправданного нападения российских вооруженных сил. Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и человеческим страданиям. Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет эта атака», — заявил Байден.

По его словам, США, союзники и партнеры ответят России «решительными действиями» за «ненужный акт агрессии против Украины, глобального мира и безопасности».

Тема: Конфликт в Донбассе
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Топ комментариев

Alhazred

Ты вообще много чего не понимаешь. Смирись с этим)))

Alhazred

До революции в состав Малороссии входило три губернии. После революции это были земли принадлежащие СССР....

Alhazred

Иди уже отсюда со своими дурацкими предсказаниями. Ведь ни одно еще не сбылось)))

mosquito__2010

К психиатру обратись, спроси у него в первую очередь что такое причинно - следственные связи.
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