Байден возложил на Путина ответственность за смерти на Украине

Президент России Владимир Путин выбрал преднамеренную войну, которая принесет катастрофические человеческие жертвы и страдания, заявил президент США Джо Байден в специальном обращении, его текст опубликован на сайте Белого дома.
Путин утром в четверг объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По его словам, в планы России не входит оккупация Украины, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве, Краматорске, Одессе, Харькове и Бердянске.
«Весь мир молится за народ Украины, который страдает от неспровоцированного и неоправданного нападения российских вооруженных сил. Президент Путин выбрал преднамеренную войну, которая приведет к катастрофическим человеческим жертвам и человеческим страданиям. Только Россия несет ответственность за смерть и разрушения, которые принесет эта атака», — заявил Байден.
По его словам, США, союзники и партнеры ответят России «решительными действиями» за «ненужный акт агрессии против Украины, глобального мира и безопасности».
AlhazredТы вообще много чего не понимаешь. Смирись с этим)))
AlhazredДо революции в состав Малороссии входило три губернии. После революции это были земли принадлежащие СССР....
AlhazredИди уже отсюда со своими дурацкими предсказаниями. Ведь ни одно еще не сбылось)))
mosquito__2010К психиатру обратись, спроси у него в первую очередь что такое причинно - следственные связи.