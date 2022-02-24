Noize MC переосмыслил песню «Столетняя война» под события на Украине

Рэпер Noize MC (Иван Алексеев) вложил новый смысл в песню «Столетняя война», связав ее с событиями вокруг Украины и Донбасса. Артист опубликовал на песню концертный видеоклип.

«Мы тут с моим другом, известным театральным режиссером Юрой Квятковским обсуждали, что должен делать художник в условиях, когда он никак не может повлиять на ход разворачивающейся социально-политической катастрофы, и пришли к выводу, что нам всем, остается только честно фиксировать происходящее. Этим и занимаемся. Мир», — прокомментировал Noize MC песню.

Артист убежден, что любая война — это всегда чудовищное искажением фактов: преуменьшение или преувеличение потерь, замалчиванием военных преступлений. Он также считает, что у атаки на другую страну всегда есть озвучиваемый повод, и он никогда не совпадает с истинной причиной.

21 февраля президент России Владимир Путин признал независимость республик Донбасса, в четверг Путин объявил о том, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе.