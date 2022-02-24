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Фильм-мюзикл «Сирано» с Питером Динклэйджем вышел в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Сирано»

Музыкальная драма «Сирано» о любовном треугольнике со звездой «Игры престолов» выходит в российский прокат 24 февраля.

В основу сценария фильма легла драма Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак». По сюжету Сирано де Бержерак (Питер Динклэйдж) — человек, опередивший свое время — одинаково искусен в словесных и фехтовальных поединках. Однако он убежден, что изъяны внешности делают его недостойным любви преданной подруги, блистательной Роксаны.

Герой не рискует открыть ей свои чувства, а Роксана, тем временем, влюбляется с первого взгляда в Кристиана (Келвин Харрисон).

Режиссер «Сирано» — Джозе Райт, известный по фильмам «Гордость и предубеждение», «Искупление», «Анна Каренина», «Темные времена».

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