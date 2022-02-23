Роберт Дауни-младший сыграет вора в новом фильме Шейна Блэка

Актер Роберт Дауни-младший и режиссер третьей части «Железного человека» снова объединятся для работы над фильмом «Паркер».

Фильм будет основан на детективной повести «Охотник», входящей в цикл писателя Дональда Уэстлейка (работал под псевдонимом Ричард Старк), сообщает The Wrap. В ней главного героя бросает умирать бывший напарник. Оправившись Паркер пытается выследить своего врага и отомстить.

Роберт Дауни-младший сыграет в фильме главную роль. Повесть ранее уже экранизировали. В 1967 году это был фильм Джона Бурмена «Выстрел в упор» с Ли Марвином в главной роли. Спустя более 30 лет, в 1999 году, Брайан Хелгеленд представил боевик «Расплата» с Мелом Гибсоном.

Повесть для сценария нового фильма адаптирует Блэк. Остальные подробности пока не раскрывают, как и дату выхода картины.

Шейн Блэк и Роберт Дауни-младший не первый раз работают вместе. В 2005 году вышла криминальная драма «Поцелуй навылет». В 2008-м зрители увидели их другую совместную работу — третью часть «Железного человека» от Marvel.