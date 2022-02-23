США ввели новые санкции против России

Президент США Джо Байден объявил новый пакет санкций против России за признание независимости Донецкой и Луганской народных республик.

Согласно опубликованному Минфином США списку ограничений, они затронули «Промсвязьбанк», государственную корпорацию ВЭБ, а также 42 связанные с этой структурой организации. Их активы в США будут заблокированы, их изолируют от долларовой системы.

Также санкции ввели против детей чиновников. Например, в него вошли Денис Бортников (сын главы ФСБ), Петр Фрадков (сын экс-премьера), Владимира Кириенко (сын замглавы администрации президента).

Кроме этого, Байден расширил санкции в отношении российского государственного долга, запретив американским финансовым институтам любые сделки с российскими рублевыми облигациями федерального займа или валютными суверенными евробондами, выпущенными после 1 марта 2022 года.

Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Президент поручил российской армии обеспечить поддержание мира на территориях республик.