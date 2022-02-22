Депутат раскритиковал новые правила выброса мусора

Бытовую технику и компьютеры запретят выбрасывать в мусорные баки, жителей ждет штраф в 1-3 тысячи рублей. Но эта идея не будет работать на практике, заявил депутат Госдумы Владимир Бурматов.

С 1 марта вступает в силу правила Минприроды, по которым в общие мусорные контейнеры запрещено выбрасывать бытовую технику, системные блоки компьютеров, жесткие диски и платы.

При несоблюдении физическим лицам придется выплатить в казну 1–2 тысячи рублей, а юридическим – 100-250 тысяч. За повторное нарушение планка штрафа повышается: для граждан — до 3 тысяч рублей, для компаний — до 400 тысяч рублей. Если из-за нарушения пострадает природа или окружающие, то гражданину страны грозит штраф в 3-4 тысячрублей, а организациям — 400-500 тысяч.

«Допустим, человек выходит во двор, выкидывает старый аккумулятор или компьютер в мусорный бак и что? В этом случае происходит что? Кто его штрафует? Понятно, что ответы на эти вопросы — ничего и никто. Тогда в чем заключается смысл этой нормы?» — цитирует «Газете.Ru» первого зампреда комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

Для правильной работы закона, добавил Бурматов, нужно организовать пункты сдачи отходов и разъяснить гражданам правила утилизации.