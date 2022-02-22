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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Медведев указал США и НАТО на плохо усвоенные уроки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: president.gov.ua / CC BY 4.0

НАТО и США плохо усвоили урок, который Россия преподала им, признав независимость Южной Осетии и Абхазии, сообщил журналистам зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, в 2008 году ему пришлось принять непростое решение о признании независимости Южной Осетии и Абхазии.

«Применив военную силу и политическую волю, Россия помогла сохранить жизнь сотням тысяч людей. И преподала наглядный урок НАТО, США, всем, кто имел агрессивные намерения в отношении граждан России. Однако усвоили его в НАТО плохо и продолжили цинично и бесцеремонно подступать к рубежам России, расширяя круг потенциальных участников альянса», — цитирует Медведева РИА Новости.

Запад помогал Киеву саботировать Минские соглашения, развязав руки националистам и слабой власти во главе с нынешним президентом, считает Медведев.

«Война против Донецка и Луганска шла без правил. Людей подвергали постоянным репрессиям. Обстреливали их дома, заставляли жить в вечном страхе, прятаться в подвалах от бомб», — сказал Медведев.

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик независимыми и суверенными государствами.

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Топ комментариев

karuto

Вот это поворот. За что скакали, панове?

Disobedient

Ура!!! Лучше поздно чем никогда. Радостно и грустно. Вспоминая сколько невинных жертв погибли за эти...

Sovik

И это всё? Это какая-то фигня, а не санкции. Как будто они туда инвестировали и товары поставляли.

Plaguer

Скорее всего выхода другого не было. Надеюсь это наци были.
Sibnet.Ru