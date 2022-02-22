Медведев указал США и НАТО на плохо усвоенные уроки

НАТО и США плохо усвоили урок, который Россия преподала им, признав независимость Южной Осетии и Абхазии, сообщил журналистам зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.

По словам Медведева, в 2008 году ему пришлось принять непростое решение о признании независимости Южной Осетии и Абхазии.

«Применив военную силу и политическую волю, Россия помогла сохранить жизнь сотням тысяч людей. И преподала наглядный урок НАТО, США, всем, кто имел агрессивные намерения в отношении граждан России. Однако усвоили его в НАТО плохо и продолжили цинично и бесцеремонно подступать к рубежам России, расширяя круг потенциальных участников альянса», — цитирует Медведева РИА Новости.

Запад помогал Киеву саботировать Минские соглашения, развязав руки националистам и слабой власти во главе с нынешним президентом, считает Медведев.

«Война против Донецка и Луганска шла без правил. Людей подвергали постоянным репрессиям. Обстреливали их дома, заставляли жить в вечном страхе, прятаться в подвалах от бомб», — сказал Медведев.

Президент России Владимир Путин в понедельник подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик независимыми и суверенными государствами.