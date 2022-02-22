Министр скорректировал срок выхода серийного российского электрокара

Первый серийный электромобиль появится в России в этом году, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

«Мы предполагаем, что первый серийный электромобиль появится в России до конца года», — приводит пресс-служба Минпромторга слова министра. В конце декабря 2021 года Мантуров называл сроки — 2022 или 2023 годы.

Согласно концепции развития электротранспорта, общий объем производства электрокаров в России до 2030 года превысит 730 тысяч единиц, причем к окончанию этого периода годовой объем достигнет 10% доли от общего объема производства транспортных средств в стране.

Компании «Моторинвест» и «Электромобили мануфэкчуринг рус» победили в конкурсе на заключение специнвестконтракта (СПИК) по внедрению экологически чистых городских транспортных средств. В рамках контракта производители обязуются создать в России заводы, в обмен получают различные льготы, крупные гранты и субсидии.

«Электромобили мануфэкчуринг рус» собирается выпускать электрогрузовик EVM Pro, на базе УАЗ «Профи». Но на заводе заявили, что не сотрудничали с компанией, решения о поставке шасси пока нет.