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УАЗ опроверг сотрудничество с электромобилем EVM Pro

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УАЗ

Ульяновский автомобильный завод не сотрудничает с компанией «Электромобили Мануфэкчуринг Рус», заявившей о планах выпустить первый «электрогрузомобиль» на базе УАЗ «Профи», сообщил представитель УАЗ.

EVM Pro будет первым электрогрузомобилем, его создадут на базе шасси УАЗ «Профи». Компания «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» планировала представить опытный экземпляр в первом квартале 2022 года.

«Что касается проекта компании "Электромобили Мануфэкчуринг Рус", мы хотим подчеркнуть, что УАЗ не участвовал ни в разработке продукта, ни в испытаниях прототипа и не может подтвердить возможность омологации данного коммерческого электромобиля исходя из требований технического регламента. На этом основании решение о поставке шасси для проекта не принято», — цитирует представителя УАЗ «Газета.Ru».

В январе 2022 года Минпромторг отчитался об итогах приема заявок на специнвестконтракта (СПИК) по внедрению экологически чистых городских транспортных средств. В рамках контракта производители обязуются создать в России заводы, в обмен получают различные льготы, крупные гранты и субсидии.

Питерская фирма ООО «Электромобили Мануфэкчуринг Рус» стала одной из двух, кто подал заявку. Эта компания создана всего полгода назад, а уставный капитал фирмы составляет всего 10 тысяч рублей.

Завод «Моторинвест» (Липецкая область) также изъявил желание получить доступ к госпрограмме. Он собирал крупноузловым методом для китайской компании Changan две модели кроссоверов. но в последние два года простаивал.

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