Канал «Россия» анонсировал новое шоу «Малахов»

Андрей Малахов сделает собственное, одноименное шоу на канале «Россия», где будет обсуждать проблемы людей и помогать им, сообщила в понедельник пресс-служба канала.

Шоу «Малахов» будет построено в формате живого общения с героями. Студия также будет своеобразным колл-центром, куда смогут позвонить люди и пожаловаться на свои проблемы. Ведущий Андрей Малахов с экспертами будут решать эти вопросы.

Премьера шоу «Малахов» состоится 28 февраля в 17:30 и будет выходить с понедельника по пятницу на телеканале «Россия».