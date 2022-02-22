НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Канал «Россия» анонсировал новое шоу «Малахов»

Источник:
Sibnet.ru
273 0
Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Андрей Малахов сделает собственное, одноименное шоу на канале «Россия», где будет обсуждать проблемы людей и помогать им, сообщила в понедельник пресс-служба канала.

Шоу «Малахов» будет построено в формате живого общения с героями. Студия также будет своеобразным колл-центром, куда смогут позвонить люди и пожаловаться на свои проблемы. Ведущий Андрей Малахов с экспертами будут решать эти вопросы.

Премьера шоу «Малахов» состоится 28 февраля в 17:30 и будет выходить с понедельника по пятницу на телеканале «Россия».

Еще по теме
Сериал «Когда закончится февраль» покажет «Россия 1»
Комедийный сериал «Ресторан по понятиям» стартует на ТНТ
Пса разоблачили в шоу «Маска»
Заменивший Маслякова Нагиев узнал, почему не смеется ведущий КВН
смотреть все
Культгид #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Новосибирский филолог рассказала о «деградации» русского языка
Авто протаранило судью на гонках в Кузбассе. ВИДЕО
Шоколадную пасту на основе муки подсолнечника изобрели на Алтае
Убийство томички после выпускного раскрыли спустя 15 лет
Самое популярное
Вышла новая часть стратегии Total War: Warhammer
Вышла игра Horizon Forbidden West
Байден заявил, что Россия нападет на Украину в ближайшие дни
Донбасс объявил массовую эвакуацию населения в Россию
Обсуждение (0)
Картина дня
Россия признала суверенитет Донбасса
Российские военные обеспечат мир на Донбассе
Путин пригрозил Украине «настоящей декоммунизацией»
Банк России подготовил законопроект о запрете криптовалют
О самом главном
Главный цвет года: Very Peri в одежде, аксессуарах и макияже
Гороскоп удачи: счастливые даты 2022 года для знаков Зодиака
Без опыта: как составить резюме начинающим карьеру
Возраст тату: дети бьют, родители плачут
Какую косметику подарить мужчине
Онлайн-знакомства: топ мобильных приложений
Все статьи
Самое обсуждаемое
38
Байден заявил, что Россия нападет на Украину в ближайшие дни
37
Донбасс объявил массовую эвакуацию населения в Россию
29
Столтенберг пригрозил России появлением НАТО на границах
20
Франция и Германия призвали Россию не признавать ДНР и ЛНР 
20
Эксперт объяснил, почему бензин в России дороже, чем в США
Sibnet.Ru