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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Российские военные обеспечат мир на Донбассе

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик независимыми и суверенными государствами. Эти же документы обязали Минобороны обеспечить мир на территории Донбасса. 

«Обеспечить... осуществление вооруженными силами Российской Федерации... функций по поддержанию мира», — говорится в указах Путина относительно территорий ДНР и ЛНР. 

До подписания документов в понедельник, 21 февраля, Путин обратился к россиянам в прямом телеэфире с большой речью, объясняющей его позицию по Украине. 

Ранее в этот же день главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к России с просьбой признать их независимость. После с предложением признать независимость Донбасса к Путину обратилась Госдума. А на внеочередном заседании Совбеза РФ выступили «за» все его участники. 

Следом за этим взлетел доллар и повалились в цене акции российских компаний. Евросоюз и США уже пообещали поддержку Киеву, а Москве — новые санкции. 

Председатель ОБСЕ призвал Россию воздержаться от военного вмешательства на территории ДНР и ЛНР.

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