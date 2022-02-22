Президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик независимыми и суверенными государствами. Эти же документы обязали Минобороны обеспечить мир на территории Донбасса.

«Обеспечить... осуществление вооруженными силами Российской Федерации... функций по поддержанию мира», — говорится в указах Путина относительно территорий ДНР и ЛНР.

До подписания документов в понедельник, 21 февраля, Путин обратился к россиянам в прямом телеэфире с большой речью, объясняющей его позицию по Украине.

Ранее в этот же день главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник обратились к России с просьбой признать их независимость. После с предложением признать независимость Донбасса к Путину обратилась Госдума. А на внеочередном заседании Совбеза РФ выступили «за» все его участники.

Следом за этим взлетел доллар и повалились в цене акции российских компаний. Евросоюз и США уже пообещали поддержку Киеву, а Москве — новые санкции.

Председатель ОБСЕ призвал Россию воздержаться от военного вмешательства на территории ДНР и ЛНР.